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Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A

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Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A - фото 1
Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A - фото 2
Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
  • Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
3 780 руб.  4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411138
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х3
Вес, г.
640

Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A

Адаптер питания Apple USB?C мощностью 30 Вт позволяет быстро и эффективно заряжать устройство дома, в офисе или в пути. Этот адаптер совместим с любыми устройствами, оснащёнными портом USB?C, но для максимальной эффективности Apple рекомендует использовать его для зарядки MacBook Air 13 дюймов с дисплеем Retina. Также его можно использовать для быстрой зарядки некоторых моделей iPhone и iPad Pro.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Apple 30W USB-C Power Adapter MY1W2ZM/A




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания Apple USB?C мощностью 30 Вт позволяет быстро и эффективно заряжать устройство дома, в офисе или в пути. Этот адаптер совместим с любыми устройствами, оснащёнными портом USB?C, но для максимальной эффективности Apple рекомендует использовать его для зарядки MacBook Air 13 дюймов с дисплеем Retina. Также его можно использовать для быстрой зарядки некоторых моделей iPhone и iPad Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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