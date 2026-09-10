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Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1

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Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 1
Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 2
Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 3
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Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 6
Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 7
Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 8
Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
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  • Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 2
  • Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 3
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  • Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 7
  • Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 8
  • Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410499
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 483 x 470 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
317
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 х 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, наушники, микрофон
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х48х26
Вес, кг.
4.8

Описание товара Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1

Сетчатый дизайн передней панели улучшает вентиляцию. В комплекте поставки вентилятор Saturn 12 FRGB со статичной RGB-подсветкой. Боковая панель из закаленного стекла для демонстрации внутренней части системы. Крепление на кожухе БП позволяет установить до 2 х 120-мм вентиляторов для охлаждения видеокарты. Поддерживает использование жидкостного охлаждения в передней части корпуса для максимальной эффективности. Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Ore Saturn FRGB-G-BK-v1




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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 483 x 470 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
317
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 х 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Развернуть
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, наушники, микрофон
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Сетчатый дизайн передней панели улучшает вентиляцию. В комплекте поставки вентилятор Saturn 12 FRGB со статичной RGB-подсветкой. Боковая панель из закаленного стекла для демонстрации внутренней части системы. Крепление на кожухе БП позволяет установить до 2 х 120-мм вентиляторов для охлаждения видеокарты. Поддерживает использование жидкостного охлаждения в передней части корпуса для максимальной эффективности. Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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