Ролик самоклеящийся для раскрашивания Stickn 29004 310x3550мм 1цв.в упак. поезд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410495
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Характеристики
Бренд
NoName
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х10
Вес, кг.
3.7
Описание товара Ролик самоклеящийся для раскрашивания Stickn 29004 310x3550мм 1цв.в упак. поезд
Ролик самоклеящийся для раскрашивания Stickn 29004 310x3550мм 1цв.в упак. поезд. Тип: Ролик самоклеящийся. Назначение: для раскрашивания. Размер 310x3550 мм.
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Бренд
NoName
Страна производитель
Китай
Ролик самоклеящийся для раскрашивания Stickn 29004 310x3550мм 1цв.в упак. поезд. Тип: Ролик самоклеящийся. Назначение: для раскрашивания. Размер 310x3550 мм.
Смотрите также: Наборы для выжигания
Смотрите также: Наборы для выжигания
Ролик самоклеящийся для раскрашивания Stickn 29004 310x3550мм 1цв.в упак. поезд - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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