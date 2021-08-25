Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный, 409836
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Причина уценки
после ремонта - восстановление заряда АКБ. Гарантия: от производителя до 25.08.2021. Внешний вид: отличный. Спецификация: назначение: экшн-камера тип: аккумулятор совместимые бренды: GoPro Комплектация: АКБ, упаковка.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%468 руб. 990 руб.
В наличии
Код товара: 409836
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
468 руб. -53%
990 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумулятор
Причина уценки
после ремонта - восстановление заряда АКБ. Гарантия: от производителя до 25.08.2021. Внешний вид: отличный. Спецификация: назначение: экшн-камера тип: аккумулятор совместимые бренды: GoPro Комплектация: АКБ, упаковка.
Особенности
Емкость аккумулятора: 1160 мАч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
100
Описание товара Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401
Причина уценки: после ремонта - восстановление заряда АКБ.
Гарантия: от производителя до 25.08.2021.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
- назначение: экшн-камера
- тип: аккумулятор
- совместимые бренды: GoPro
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аккумулятор
Причина уценки
после ремонта - восстановление заряда АКБ. Гарантия: от производителя до 25.08.2021. Внешний вид: отличный. Спецификация: назначение: экшн-камера тип: аккумулятор совместимые бренды: GoPro Комплектация: АКБ, упаковка.
Особенности
Емкость аккумулятора: 1160 мАч
Страна производитель
Китай
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401
Причина уценки: после ремонта - восстановление заряда АКБ.
Гарантия: от производителя до 25.08.2021.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Причина уценки: после ремонта - восстановление заряда АКБ.
Гарантия: от производителя до 25.08.2021.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
- назначение: экшн-камера
- тип: аккумулятор
- совместимые бренды: GoPro
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 468 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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