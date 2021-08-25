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Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 409836
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Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный, 409836

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Уценка
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 1
Уценка
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 2
Уценка
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 3
Уценка
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Причина уценки
после ремонта - восстановление заряда АКБ. Гарантия: от производителя до 25.08.2021. Внешний вид: отличный. Спецификация: назначение: экшн-камера тип: аккумулятор совместимые бренды: GoPro Комплектация: АКБ, упаковка. &nbsp;
  • Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 1
  • Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 2
  • Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 3
  • Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
468 руб.  990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 409836
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный
468 руб. -53%
990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digicare
Тип товара
Аккумулятор
Причина уценки
после ремонта - восстановление заряда АКБ. Гарантия: от производителя до 25.08.2021. Внешний вид: отличный. Спецификация: назначение: экшн-камера тип: аккумулятор совместимые бренды: GoPro Комплектация: АКБ, упаковка. &nbsp;
Особенности
Емкость аккумулятора: 1160 мАч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
100

Описание товара Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный

Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401
Причина уценки: после ремонта - восстановление заряда АКБ.
Гарантия: от производителя до 25.08.2021.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:

  • назначение: экшн-камера
  • тип: аккумулятор
  • совместимые бренды: GoPro
Комплектация: АКБ, упаковка.
 

Отзывы о товаре Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный




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Характеристики
Бренд
Digicare
Тип товара
Аккумулятор
Причина уценки
после ремонта - восстановление заряда АКБ. Гарантия: от производителя до 25.08.2021. Внешний вид: отличный. Спецификация: назначение: экшн-камера тип: аккумулятор совместимые бренды: GoPro Комплектация: АКБ, упаковка. &nbsp;
Особенности
Емкость аккумулятора: 1160 мАч
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401
Причина уценки: после ремонта - восстановление заряда АКБ.
Гарантия: от производителя до 25.08.2021.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
  • назначение: экшн-камера
  • тип: аккумулятор
  • совместимые бренды: GoPro
Комплектация: АКБ, упаковка.
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Аккумулятор DigiCare PLG-BT401 / для GoPro AHDBT-401 уцененный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 468 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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