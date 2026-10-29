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Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный

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Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.63

Описание товара Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный

Кронштейн для телевизора FULLMOTION черный 10-26 макс.25кг настенный, 00118661

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Описание
Кронштейн для телевизора FULLMOTION черный 10-26 макс.25кг настенный, 00118661
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hama Fullmotion 00118661 (макс.25кг) черный - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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