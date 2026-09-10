Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE220 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%2 340 руб. 2 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408056
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х9
Вес, г.
400
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE220 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
Wi-Fi усилитель сигнала, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 750 Мбит/с, скорость портов: 100 Мбит/сек
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Wi-Fi усилитель сигнала, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 750 Мбит/с, скорость портов: 100 Мбит/сек
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE220 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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