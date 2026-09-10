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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407771
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Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30-LW 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO
Антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW подключается к мощной беспроводной точке доступа и служит для построения соединения типа точка-точка с целью передачи данных по беспроводному каналу на большое расстояние. Эта рассчитанная на уличную установку направленная модель в белом, защищенном от атмосферных воздействий корпусе оснащена отражателем диаметром 650 мм. При весе 7.5 кг она монтируется на столбе или мачте при помощи вошедших в комплект монтажных принадлежностей. Ее сектор покрытия как по горизонтали, так и по вертикали составляет 5.8°. Уличная антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW с коэффициентом усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 30 dBi поддерживает работу в диапазоне частот 5.1-5.9 ГГц. Она имеет двойную линейную поляризацию.
Антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW подключается к мощной беспроводной точке доступа и служит для построения соединения типа точка-точка с целью передачи данных по беспроводному каналу на большое расстояние. Эта рассчитанная на уличную установку направленная модель в белом, защищенном от атмосферных воздействий корпусе оснащена отражателем диаметром 650 мм. При весе 7.5 кг она монтируется на столбе или мачте при помощи вошедших в комплект монтажных принадлежностей. Ее сектор покрытия как по горизонтали, так и по вертикали составляет 5.8°. Уличная антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW с коэффициентом усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 30 dBi поддерживает работу в диапазоне частот 5.1-5.9 ГГц. Она имеет двойную линейную поляризацию.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30-LW 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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