Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO
Антенна RocketDish AC, специально разработанная инженерами компании Ubiquiti Networks, для развёртывания широкополосных высокопроизводительных каналов связи Point-to-Point (точка-точка), на базе новейших беспроводных точек доступа Rocket R5AC-Lite, со скоростью передачи данных 450+Mbit/s. Ubiquiti Rocket Dish RD-5G31-AC выполнена в виде параболической антенны и предназначена для работы в частотном диапазоне 5.1-5.8 GHz. Имеет узкий луч направленности и коэффициент усиления 31 dBi. Корпус антенны изготовлен из металла и покрыт специальным коррозиестойким покрытием, также устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Дополнительной защитой является, поставляемый в комплекте, колпак. Он не только увеличивает срок службы антенны, защищая основные узлы от воздействия внешних факторов, но и значительным образом влияет на качество сигнала. RocketDish AC имеет достаточно удобное и надёжное крепление, позволяющее не только, с высокой точностью, производить её юстировку, но и выдерживать высокие ветровые нагрузки до 200 км/ч, в этом ему способствует и упомянутый выше защитный колпак. Совместимость антенны Ubiquiti RD-5G31-AC Данная антенна, как уже было сказано, была разработана специально для работы с беспроводными устройствами Rocket R5AC-Lite. И её конструкция предназначена для лёгкой и удобной интеграции точек доступа Rocket. Применение RocketDish 5G-31 AC Все антенны Rocket Dish полностью отвечают жёстким международным требованиям, предъявляемым оборудованию операторского класса. И предназначена, в первую очередь, для развёртывания беспроводных каналов связи точка-точка на средние и дальние расстояния. Область применения: - Построение беспроводных мостов точка-точка (Point-to-Point)
Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO