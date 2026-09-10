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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45

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WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 1
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 2
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 3
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 1
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 2
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 3
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRFIBERX 5GHZ (AF-5G34-S45) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407765
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
20.2

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45

AirFiber 5G34-S45 направленная параболическая антенна, разработанная специально для работы с радиорелейной станцией AirFiber 5X. Она рассчитана на создание линков дальностью более 200 км и имеет все необходимые технические характеристики для этого. Отражатель антенны составляет 1050 мм в диаметре, а ширина луча составляет не более 3 градусов. С учетом усиления в 34 дБи, AirFiber 5G34-S45 является лучшим решением для создания скоростных беспроводных каналов передачи данных на значительные расстояния. Важно отметить, что рабочая частота устройства в 5 ГГц требует наличия прямой видимости для наилучшего качества сигнала.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Страна производитель
Китай
Описание
AirFiber 5G34-S45 направленная параболическая антенна, разработанная специально для работы с радиорелейной станцией AirFiber 5X. Она рассчитана на создание линков дальностью более 200 км и имеет все необходимые технические характеристики для этого. Отражатель антенны составляет 1050 мм в диаметре, а ширина луча составляет не более 3 градусов. С учетом усиления в 34 дБи, AirFiber 5G34-S45 является лучшим решением для создания скоростных беспроводных каналов передачи данных на значительные расстояния. Важно отметить, что рабочая частота устройства в 5 ГГц требует наличия прямой видимости для наилучшего качества сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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