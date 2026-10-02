Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G34 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA MIMO
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 480 руб.
В наличии
Код товара: 407764
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
43 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
34
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х20
Вес, кг.
23
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G34 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA MIMO
Антенна Ubiquiti AirMax RD-5G34 выпускается специальной для эксплуатации с наружной всепогодной точкой доступа Rocket M5 и демонстрирует коэффициент усиления сигнала Wi-Fi-сети 34 dBi. Направленная наружная антенна в белом корпусе имеет двойную линейную поляризацию и подходит для построения дальнобойного беспроводного моста. Модель с рабочим диапазоном частот 4.9-5.9 ГГц совместима с протоколом AirMax, используемым в устройствах Ubiquiti. Антенна Ubiquiti AirMax RD-5G34 монтируется на стене или специальной мачте при помощи креплений, представленных в комплекте. Настройка рабочей конфигурации устройства отличается простотой и осуществляется через платформу AirOS с помощью оригинальной утилиты.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
34
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Антенна Ubiquiti AirMax RD-5G34 выпускается специальной для эксплуатации с наружной всепогодной точкой доступа Rocket M5 и демонстрирует коэффициент усиления сигнала Wi-Fi-сети 34 dBi. Направленная наружная антенна в белом корпусе имеет двойную линейную поляризацию и подходит для построения дальнобойного беспроводного моста. Модель с рабочим диапазоном частот 4.9-5.9 ГГц совместима с протоколом AirMax, используемым в устройствах Ubiquiti. Антенна Ubiquiti AirMax RD-5G34 монтируется на стене или специальной мачте при помощи креплений, представленных в комплекте. Настройка рабочей конфигурации устройства отличается простотой и осуществляется через платформу AirOS с помощью оригинальной утилиты.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G34 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA MIMO - купить по цене 43480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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