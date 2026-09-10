Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45°
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407762
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi антенна
Разъём подключения (коннектор)
2 х RP-SMA
Частотный диапазон
от 5,15 до 5,85 МГц
Установка
внешняя
Усиление, дБ
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х15
Вес, кг.
16.1
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45°
AirMax Sector 5AC22-45 высокомощная секторная антенна, предназначенная для создания базовых станций в частном диапазоне 5 ГГц. Ширина диаграммы направленности составляет 45 градусов по горизонтали, коэффициент усиления антенны достигает 22 дБи. Антенна AirMax Sector 5AC22-45 разработана специально для новой серии точек доступа и имеет специальную платформу, позволяющую максимально просто и быстро закрепить точку доступа непосредственно на корпусе антенны.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Wi-Fi антенна
Разъём подключения (коннектор)
2 х RP-SMA
Частотный диапазон
от 5,15 до 5,85 МГц
Установка
внешняя
Усиление, дБ
22
Страна производитель
Китай
AirMax Sector 5AC22-45 высокомощная секторная антенна, предназначенная для создания базовых станций в частном диапазоне 5 ГГц. Ширина диаграммы направленности составляет 45 градусов по горизонтали, коэффициент усиления антенны достигает 22 дБи. Антенна AirMax Sector 5AC22-45 разработана специально для новой серии точек доступа и имеет специальную платформу, позволяющую максимально просто и быстро закрепить точку доступа непосредственно на корпусе антенны.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45°