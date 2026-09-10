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Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)

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Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 1
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 2
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 3
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 4
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 5
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 6
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 7
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 080 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
19 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Габариты, мм
212x304x71
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
39х24х8
Вес, кг.
1.96

Описание товара Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)

Коммутатор MikroTik netPower 15FR – это многофункциональное решение для корпоративного использования. С его помощью вы сможете создать или расширить уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Кроме того, за счет прочного и герметичного корпуса данная модель может располагаться на улице, что расширяет возможности ее использования. Коммутатор MikroTik netPower 15FR относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы сетевого управления. Еще одной особенностью устройства является расширенная таблица MAC-адресов, что позволяет использовать данную модель с широким рядом сетевого оборудования. Благодаря поддержке различных сетевых стандартов и протоколов безопасности обеспечивается высокая защищенность сети. Подключение оборудования осуществляется посредством 16 портов LAN, а также 2 выходов типа SFP. За счет своей конструкции, а также сравнительно небольших размеров и веса коммутатор также отличается простотой и удобством установки и может располагаться прямо на стене или на мачте. Модель поставляется с набором креплений.

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Габариты, мм
212x304x71
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Коммутатор MikroTik netPower 15FR – это многофункциональное решение для корпоративного использования. С его помощью вы сможете создать или расширить уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Кроме того, за счет прочного и герметичного корпуса данная модель может располагаться на улице, что расширяет возможности ее использования. Коммутатор MikroTik netPower 15FR относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы сетевого управления. Еще одной особенностью устройства является расширенная таблица MAC-адресов, что позволяет использовать данную модель с широким рядом сетевого оборудования. Благодаря поддержке различных сетевых стандартов и протоколов безопасности обеспечивается высокая защищенность сети. Подключение оборудования осуществляется посредством 16 портов LAN, а также 2 выходов типа SFP. За счет своей конструкции, а также сравнительно небольших размеров и веса коммутатор также отличается простотой и удобством установки и может располагаться прямо на стене или на мачте. Модель поставляется с набором креплений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT) - по цене 19080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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