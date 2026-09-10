Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWELY
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 406704
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
15
Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWELY
Модуль памяти Samsung M386A8K40DM2 M386A8K40DM2-CWELY DIMM DDR4 емкостью 64ГБ, частотой 3200МГц (PC4-25600), рангом Q4 (4Rx4), Load Reduced, предназначен для использования в серверном оборудовании (совместимость уточняйте).
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Модуль памяти Samsung M386A8K40DM2 M386A8K40DM2-CWELY DIMM DDR4 емкостью 64ГБ, частотой 3200МГц (PC4-25600), рангом Q4 (4Rx4), Load Reduced, предназначен для использования в серверном оборудовании (совместимость уточняйте).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M386A8K40DM2-CWELY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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