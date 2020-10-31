Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Nikon
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|52 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/1.40
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/1.40
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|55
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|55
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|постоянное
|Вес, кг
|0.23
Основной отличительной особенностью данного стандартного объектива Nikon 50mm можно назвать его высокую постоянную светосилу. Nikon полтинник является очень удобным при работе с плохим освещением, как в самом сооружении, так и на открытой местности, так как позволяет обеспечивать яркое и в тоже время светлое изображение в самом видоискателе и довольно быструю автофокусировку. Благодаря этому объективу можно получать снимки довольно высокого качества, не прибегая к самым крайним значениям самой светочувствительности.
Портретный объектив можно отнести к бюджетной линейке, однако при этом он отличается своим высоким качеством производства и выполнен в легком, компактном и прочном корпусе. Отличное фокусное расстояние в настоящее время позволяет использовать данный объектив и в путешествии, и в каждодневной съемке, с большим успехом – для жанра и импровизированного портрета, репортажа.
Оптическая схема данного объектива включает 7 элементов в нескольких группах. Благодаря хорошо продуманной конструкции, объектив формирует все изображения с отличным разрешением по всему полю кадра от центра и до периферии, сочными цветами, точной передачей тонов, а также отсутствием разных хроматических аберраций и иных оптических искажений. Многослойное просветление всех оптических элементов просто сводит к минимуму всю вероятность появления бликов и всех переотражений, которые снижают качество фотографий, которые были получены благодаря цифровым камерам.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв