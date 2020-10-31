Объектив Nikon 50mm f 1.4D AF Nikkor

Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Универсальная воздушная груша LensPen HB-1 Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Основной отличительной особенностью данного стандартного объектива Nikon 50mm можно назвать его высокую постоянную светосилу. Nikon полтинник является очень удобным при работе с плохим освещением, как в самом сооружении, так и на открытой местности, так как позволяет обеспечивать яркое и в тоже время светлое изображение в самом видоискателе и довольно быструю автофокусировку. Благодаря этому объективу можно получать снимки довольно высокого качества, не прибегая к самым крайним значениям самой светочувствительности.

Портретный объектив можно отнести к бюджетной линейке, однако при этом он отличается своим высоким качеством производства и выполнен в легком, компактном и прочном корпусе. Отличное фокусное расстояние в настоящее время позволяет использовать данный объектив и в путешествии, и в каждодневной съемке, с большим успехом – для жанра и импровизированного портрета, репортажа.

Оптическая схема данного объектива включает 7 элементов в нескольких группах. Благодаря хорошо продуманной конструкции, объектив формирует все изображения с отличным разрешением по всему полю кадра от центра и до периферии, сочными цветами, точной передачей тонов, а также отсутствием разных хроматических аберраций и иных оптических искажений. Многослойное просветление всех оптических элементов просто сводит к минимуму всю вероятность появления бликов и всех переотражений, которые снижают качество фотографий, которые были получены благодаря цифровым камерам.