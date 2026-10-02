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The Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка The Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602) виниловая пластинка

Track List

A1Forbidden Fruit5:56
A2Hobo Jungle4:10
A3Ophelia3:29
A4Acadian Driftwood6:41
B1Ring Your Bell3:53
B2It Makes No Difference6:30
B3Jupiter Hollow5:18
B4Rags And Bones4:42

Отзывы о товаре The Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Forbidden Fruit5:56
A2Hobo Jungle4:10
A3Ophelia3:29
A4Acadian Driftwood6:41
B1Ring Your Bell3:53
B2It Makes No Difference6:30
B3Jupiter Hollow5:18
B4Rags And Bones4:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Band, Northern Lights Southern Cross (0602547206602) виниловая пластинка – стоимость товара 2930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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