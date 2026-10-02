Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2019
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Face To Face (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 403421
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6 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577434341]
Дата релиза
2019
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Face To Face (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка
Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577434341]
Дата релиза
2019
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Face To Face (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка
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Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - стоимость товара 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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