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Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка

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Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 1
Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 2
Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 3
Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 4
Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2019
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Face To Face (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 1
  • Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 2
  • Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 3
  • Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 4
  • Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577434341]
Дата релиза
2019
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Face To Face (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка

Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577434341]
Дата релиза
2019
Исполнитель
Baby Face Willette
Альбом (сингл)
Face To Face (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Baby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577434341) виниловая пластинка - стоимость товара 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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