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Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 1
Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 2
Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 3
Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Loves Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 1
  • Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 2
  • Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 3
  • Barry White - Love&#039;s Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403403
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557887082]
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Loves Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка

Track List

A1Love Unlimited Orchestra – Love's Theme
A2Barry White – I'm Gonna Love You Just A Little More Baby
A3Barry White – I've Got So Much To Give
A4Barry White – Never, Never Gonna Give Ya Up
A5Barry White – Honey Please, Can't Ya See
B1Barry White – Can't Get Enough Of Your Love, Babe
B2Barry White – You're The First, The Last, My Everything
B3Barry White – What Am I Gonna Do With You
B4Barry White – I'll Do For You Anything You Want Me To
B5Barry White – Let The Music Play
C1Love Unlimited Orchestra – Satin Soul
C2Barry White – You See The Trouble With Me
C3Barry White – Baby, We Better Try To Get It Together
C4Barry White – Don't Make Me Wait Too Long
C5Barry White – I'm Qualified To Satisfy You
C6Barry White – It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me
D1Barry White – Playing Your Game, Baby
D2Barry White – Oh What A Night For Dancing
D3Barry White – Your Sweetness Is My Weakness
D4Barry White – Just The Way You Are
D5Barry White – September When I First Met You
D6Barry White – I Love To Sing The Songs I Sing

Отзывы о товаре Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Тамара А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, спасибо. Все работает.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557887082]
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Loves Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Love Unlimited Orchestra – Love's Theme
A2Barry White – I'm Gonna Love You Just A Little More Baby
A3Barry White – I've Got So Much To Give
A4Barry White – Never, Never Gonna Give Ya Up
A5Barry White – Honey Please, Can't Ya See
B1Barry White – Can't Get Enough Of Your Love, Babe
B2Barry White – You're The First, The Last, My Everything
B3Barry White – What Am I Gonna Do With You
B4Barry White – I'll Do For You Anything You Want Me To
B5Barry White – Let The Music Play
C1Love Unlimited Orchestra – Satin Soul
C2Barry White – You See The Trouble With Me
C3Barry White – Baby, We Better Try To Get It Together
C4Barry White – Don't Make Me Wait Too Long
C5Barry White – I'm Qualified To Satisfy You
C6Barry White – It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me
D1Barry White – Playing Your Game, Baby
D2Barry White – Oh What A Night For Dancing
D3Barry White – Your Sweetness Is My Weakness
D4Barry White – Just The Way You Are
D5Barry White – September When I First Met You
D6Barry White – I Love To Sing The Songs I Sing
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Тамара А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, спасибо. Все работает.


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