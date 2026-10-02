Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Just Another Way To Say I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 403401
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4 430 руб.
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Коллекция White, Barry
Коллекция White, Barry
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитBarry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185)...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитBarry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
6.03E+11
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Just Another Way To Say I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка
Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
6.03E+11
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Just Another Way To Say I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка
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Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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