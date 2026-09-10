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U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка

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U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 1
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 2
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 3
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 4
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
How To Dismantle An Atomic Bomb
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403300
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Коллекция U2
filter_none Товар входит в коллекцию U2

Коллекция U2


Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
How To Dismantle An Atomic Bomb
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка

U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
How To Dismantle An Atomic Bomb
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Описание
U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка


Теги товара: New Wave
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Отзывы


U2 - How To Dismantle An Atomic Bomb (0602498681725) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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