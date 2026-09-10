Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка
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Коллекция Tears For Fears
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Характеристики
Описание товара Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка
Songs from the Big Chair – вторая пластинка Tears for Fears, впервые изданная в 1985 году. На сегодняшний день Songs from the Big Chair остается самым продаваемым альбомом коллектива. Пластинка отметилась огромным успехом в чартах Великобритании и США. На ней представлены такие всемирные хиты, как "Mothers Talk", "Shout", "Everybody Wants to Rule the World" и "Head over Heels". Tears for Fears – группа из Великобритании, основанная в 1981 году. Коллектив играет в таких стилях, как синтипоп, новая волна и альтернативный рок. Наиболее известными песнями группы являются треки: «Pale Shelter», «Mad World», «Shout» и «Everybody Wants to Rule a World».
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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