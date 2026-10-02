Tears For Fears - Rule The World: The Greatest Hits (0600753802885) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 403240
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 780 руб.
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Коллекция Tears For Fears
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tears For Fears - Rule The World: The Greatest Hits (0600753802885) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World
|4:12
|A2
|Tears For Fears – Shout
|4:46
|A3
|Tears For Fears – I Love You But I’m Lost
|4:21
|A4
|Tears For Fears – Mad World
|3:34
|B1
|Tears For Fears – Sowing The Seeds Of Love
|6:17
|B2
|Tears For Fears – Advice For The Young At Heart
|4:51
|B3
|Tears For Fears – Head Over Heels
|4:16
|B4
|Tears For Fears, Oleta Adams – Woman In Chains
|6:30
|C1
|Tears For Fears – Change
|3:57
|C2
|Tears For Fears – Stay
|4:29
|C3
|Tears For Fears – Pale Shelter
|4:35
|C4
|Tears For Fears – Mothers Talk
|4:12
|D1
|Tears For Fears – Break It Down Again
|4:32
|D2
|Tears For Fears – I Believe
|4:56
|D3
|Tears For Fears – Raoul And The Kings Of Spain
|5:17
|D4
|Tears For Fears – Closest Thing To Heaven
|3:36
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World
|4:12
|A2
|Tears For Fears – Shout
|4:46
|A3
|Tears For Fears – I Love You But I’m Lost
|4:21
|A4
|Tears For Fears – Mad World
|3:34
|B1
|Tears For Fears – Sowing The Seeds Of Love
|6:17
|B2
|Tears For Fears – Advice For The Young At Heart
|4:51
|B3
|Tears For Fears – Head Over Heels
|4:16
|B4
|Tears For Fears, Oleta Adams – Woman In Chains
|6:30
|C1
|Tears For Fears – Change
|3:57
|C2
|Tears For Fears – Stay
|4:29
|C3
|Tears For Fears – Pale Shelter
|4:35
|C4
|Tears For Fears – Mothers Talk
|4:12
|D1
|Tears For Fears – Break It Down Again
|4:32
|D2
|Tears For Fears – I Believe
|4:56
|D3
|Tears For Fears – Raoul And The Kings Of Spain
|5:17
|D4
|Tears For Fears – Closest Thing To Heaven
|3:36
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Tears For Fears - Rule The World: The Greatest Hits (0600753802885) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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