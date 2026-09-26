Siouxsie And The Banshees - A Kiss In The Dreamhouse (0602557128611) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Siouxsie And The Banshees
Альбом (сингл)
A Kiss In The Dreamhouse
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403082
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Коллекция Siouxsie And The Banshees
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Siouxsie And The Banshees
Альбом (сингл)
A Kiss In The Dreamhouse
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Siouxsie And The Banshees - A Kiss In The Dreamhouse (0602557128611) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Cascade
|A2
|Green Fingers
|A3
|Obsession
|A4
|She's A Carnival
|A5
|Circle
|B1
|Melt!
|B2
|Painted Bird
|B3
|Cocoon
|B4
|Slowdive
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Siouxsie And The Banshees
Альбом (сингл)
A Kiss In The Dreamhouse
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Cascade
|A2
|Green Fingers
|A3
|Obsession
|A4
|She's A Carnival
|A5
|Circle
|B1
|Melt!
|B2
|Painted Bird
|B3
|Cocoon
|B4
|Slowdive
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Siouxsie And The Banshees - A Kiss In The Dreamhouse (0602557128611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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