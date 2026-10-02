Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка
Further Explorations - ремастированное переиздание студийного альбома американского исполнителя Хораса Сильвера и его ансамбля, первоначально выпущенного в 1958 году. Мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент. Хорас Сильвер - американский джазовый пианист и композитор. Хорас Сильвер был известен как пианист, не демонстрировавший высочайшие стандарты техники и скорости игры (как, например, Оскар Питерсон), но делавший акцент на фанковое звучание, мелодичные импровизации, которые на первый взгляд могут даже не показаться импровизациями. Один из первых композиторов, сочинявших в жанре хард-боп. На творчество Сильвера оказали влияние различные музыкальные направления - соул, латиноамериканская и африканская музыка, госпел. Сам он внёс вклад в развитие нескольких джазовых стилей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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