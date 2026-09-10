Wayne Shorter - Etcetera (Analogue, Tone Poet) (0602577187773) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wayne Shorter - Etcetera (Analogue, Tone Poet) (0602577187773) виниловая пластинка
Etcetera - переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, первоначально выпущенного в 1965 году. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист и композитор. Шортер обрёл известность как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, для которого также писал музыку. Один из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, с 2000 года лидер собственного джазового квартета. Часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации За достижения всей жизни (2015). В 2017 году был награжден премией Polar Music Prize.
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