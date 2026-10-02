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Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка

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Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 1
Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 2
Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 3
Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
Here's The Sex Pistols
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 1
  • Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 2
  • Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 3
  • Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here&#039;s The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537795635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
Here's The Sex Pistols
Жанр
панк
Трек-лист
Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI

Отзывы о товаре Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537795635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
Here's The Sex Pistols
Жанр
панк
Трек-лист
Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Holidays In The Sun, Bodies, No Feelings, Liar, God Save The Queen, Problems, Seventeen, Anarchy In The U.K, Submission, Pretty Vacant, New York, EMI
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sex Pistols - Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (0602537795635) виниловая пластинка – стоимость товара 3270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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