The Rolling Stones, Bridges To Babylon (Half Speed) (0602508773389) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 402949
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones, Bridges To Babylon (Half Speed) (0602508773389) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Flip The Switch
|3:28
|A2
|Anybody Seen My Baby?
|4:31
|A3
|Low Down
|4:26
|A4
|Already Over Me
|5:24
|B1
|Gunface
|5:02
|B2
|You Don't Have To Mean It
|3:44
|B3
|Out Of Control
|4:43
|C1
|Saint Of Me
|5:15
|C2
|Might As Well Get Juiced
|5:23
|C3
|Always Suffering
|4:43
|D1
|Too Tight
|3:33
|D2
|Thief In The Night
|5:15
|D3
|How Can I Stop
|5:53
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Flip The Switch
|3:28
|A2
|Anybody Seen My Baby?
|4:31
|A3
|Low Down
|4:26
|A4
|Already Over Me
|5:24
|B1
|Gunface
|5:02
|B2
|You Don't Have To Mean It
|3:44
|B3
|Out Of Control
|4:43
|C1
|Saint Of Me
|5:15
|C2
|Might As Well Get Juiced
|5:23
|C3
|Always Suffering
|4:43
|D1
|Too Tight
|3:33
|D2
|Thief In The Night
|5:15
|D3
|How Can I Stop
|5:53
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The Rolling Stones, Bridges To Babylon (Half Speed) (0602508773389) виниловая пластинка - стоимость товара 6180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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