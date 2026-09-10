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Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка

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Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 1
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 2
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 3
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 4
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 5
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 6
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 7
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 8
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 9
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 10
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Era Vulgaris
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 1
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 2
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 3
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 4
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 5
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 6
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 7
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 8
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 9
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 10
  • Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402889
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508108259]
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Era Vulgaris
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка

Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508108259]
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Era Vulgaris
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание
Queens Of The Stone Age - Era Vulgaris (0602508108259) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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