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Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 1
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 2
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 3
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 4
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 5
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 6
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 7
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 8
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 9
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 10
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 11
Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 1
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 2
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 3
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 4
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 5
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 6
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 7
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 8
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 9
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 10
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 11
  • Виниловая пластинка Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 810 руб. 
Начислим 464 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка
17 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка

Track List

New Pure Analog Cut

LP-A1We Will Rock You2:01
LP-A2We Are The Champions2:59
LP-A3Sheer Heart Attack3:24
LP-A4All Dead, All Dead3:09
LP-A5Spread Your Wings4:32
LP-A6Fight From The Inside3:03
LP-B1Get Down, Make Love3:51
LP-B2Sleeping On The Sidewalk3:07
LP-B3Who Needs You3:07
LP-B4It's Late6:27
LP-B5My Melancholy Blues3:29

Bob Ludwig 2011 Master

CD1-1We Will Rock You2:01
CD1-2We Are The Champions2:59
CD1-3Sheer Heart Attack3:26
CD1-4All Dead, All Dead3:10
CD1-5Spread Your Wings4:34
CD1-6Fight From The Inside3:03
CD1-7Get Down, Make Love3:51
CD1-8Sleeping On The Sidewalk3:06
CD1-9Who Needs You3:05
CD1-10It's Late6:26
CD1-11My Melancholy Blues3:29

Raw Sessions

CD2-1We Will Rock You (Alternative Version)2:29
CD2-2We Are The Champions (Alternative Version)4:33
CD2-3Sheer Heart Attack (Original Rough Mix)4:17
CD2-4All Dead, All Dead (Original Rough Mix)3:08
CD2-5Spead Your Wings (Alternative Take)4:56
CD2-6Fight From The Inside (Demo Vocal Version)3:08
CD2-7Get Down, Make Love (Early Take)4:02
CD2-8Sleeping On The Sidewalk (Live In The USA 1977)3:49
CD2-9Who Needs You (Acoustic Take)2:46
CD2-10It's Late (Alternative Version)6:44
CD2-11My Melancholy Blues (Original Rough Mix)3:36

Bonus Tracks

CD3-1Feelings Feelings (Take 10, July 1977)1:55
CD3-2We Will Rock You (BBC Session)1:36
CD3-3We Will Rock You (Fast) (BBC Session)2:52
CD3-4Spread Your Wings (BBC Session)5:33
CD3-5It's Late (BBC Session)6:39
CD3-6My Melancholy Blues (BBC Session)3:13
CD3-7We Will Rock You (Backing Track)2:03
CD3-8We Are The Champions (Backing Track)2:59
CD3-9Spread Your Wings (Instrumental)4:23
CD3-10Fight From The Inside (Instrumental)3:02
CD3-11Get Down, Make Love (Instrumental)3:49
CD3-12It's Late (USA Radio Edit 1978)3:52
CD3-13Sheer Heart Attack (Live In Paris 1979)3:35
CD3-14We Will Rock You (Live In Tokyo 1982)2:55
CD3-15My Melancholy Blues (Live In Houston 1977)3:48
CD3-16Get Down, Make Love (Live In Montreal 1981)4:35
CD3-17Spread Your Wings (Live In Europe 1979)5:20
CD3-18We Will Rock You (Live At The MK Bowl 1982)2:08
CD3-19We Are The Champions (Live At The MK Bowl 1982)3:32

Documentary

DVDQueen : The American Dream (Documentary)56:00

Отзывы о товаре Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

New Pure Analog Cut

LP-A1We Will Rock You2:01
LP-A2We Are The Champions2:59
LP-A3Sheer Heart Attack3:24
LP-A4All Dead, All Dead3:09
LP-A5Spread Your Wings4:32
LP-A6Fight From The Inside3:03
LP-B1Get Down, Make Love3:51
LP-B2Sleeping On The Sidewalk3:07
LP-B3Who Needs You3:07
LP-B4It's Late6:27
LP-B5My Melancholy Blues3:29

Bob Ludwig 2011 Master

CD1-1We Will Rock You2:01
CD1-2We Are The Champions2:59
CD1-3Sheer Heart Attack3:26
CD1-4All Dead, All Dead3:10
CD1-5Spread Your Wings4:34
CD1-6Fight From The Inside3:03
CD1-7Get Down, Make Love3:51
CD1-8Sleeping On The Sidewalk3:06
CD1-9Who Needs You3:05
CD1-10It's Late6:26
CD1-11My Melancholy Blues3:29

Raw Sessions

CD2-1We Will Rock You (Alternative Version)2:29
CD2-2We Are The Champions (Alternative Version)4:33
CD2-3Sheer Heart Attack (Original Rough Mix)4:17
CD2-4All Dead, All Dead (Original Rough Mix)3:08
CD2-5Spead Your Wings (Alternative Take)4:56
CD2-6Fight From The Inside (Demo Vocal Version)3:08
CD2-7Get Down, Make Love (Early Take)4:02
CD2-8Sleeping On The Sidewalk (Live In The USA 1977)3:49
CD2-9Who Needs You (Acoustic Take)2:46
CD2-10It's Late (Alternative Version)6:44
CD2-11My Melancholy Blues (Original Rough Mix)3:36

Bonus Tracks

CD3-1Feelings Feelings (Take 10, July 1977)1:55
CD3-2We Will Rock You (BBC Session)1:36
CD3-3We Will Rock You (Fast) (BBC Session)2:52
CD3-4Spread Your Wings (BBC Session)5:33
CD3-5It's Late (BBC Session)6:39
CD3-6My Melancholy Blues (BBC Session)3:13
CD3-7We Will Rock You (Backing Track)2:03
CD3-8We Are The Champions (Backing Track)2:59
CD3-9Spread Your Wings (Instrumental)4:23
CD3-10Fight From The Inside (Instrumental)3:02
CD3-11Get Down, Make Love (Instrumental)3:49
CD3-12It's Late (USA Radio Edit 1978)3:52
CD3-13Sheer Heart Attack (Live In Paris 1979)3:35
CD3-14We Will Rock You (Live In Tokyo 1982)2:55
CD3-15My Melancholy Blues (Live In Houston 1977)3:48
CD3-16Get Down, Make Love (Live In Montreal 1981)4:35
CD3-17Spread Your Wings (Live In Europe 1979)5:20
CD3-18We Will Rock You (Live At The MK Bowl 1982)2:08
CD3-19We Are The Champions (Live At The MK Bowl 1982)3:32

Documentary

DVDQueen : The American Dream (Documentary)56:00
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Отзывы


Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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