Public Enemy - Fear Of A Black Planet (0602537998647) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Fear Of A Black Planet
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 402866
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3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537998647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Fear Of A Black Planet
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Contract On The World Love Jam (Instrumental), Brothers Gonna Work It Out, 911 Is A Joke, Incident At 66.6 FM (Instrumental), Welcome To The Terrordome, Meet The G That Killed Me, Pollywanacraka, Anti-Nigger Machine, Burn Hollywood Burn, Power To The People, Who Stole The Soul?, Fear Of A Black Planet, Revolutionary Generation, Can't Do Nuttin' For Ya Man, Reggie Jax, Leave This Off Your Fu*kin Charts (Instrumental), B Side Wins Again, War At 33 1/3, Final Count Of The Collision Between Us And T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Public Enemy - Fear Of A Black Planet (0602537998647) виниловая пластинка
Track List
A-90
|A1
|Contract On The World Love Jam (Instrumental)
|1:44
|A2
|Brothers Gonna Work It Out
|5:05
|A3
|911 Is A Joke
|3:17
|A4
|Incident At 66.6 FM (Instrumental)
|1:37
|A5
|Welcome To The Terrordome
|5:24
|A6
|Meet The G That Killed Me
|0:44
|A7
|Pollywanacraka
|3:52
|A8
|Anti-Nigger Machine
|3:17
|A9
|Burn Hollywood Burn
|2:46
|A10
|Power To The People
|4:49
B-91
|B1
|Who Stole The Soul?
|3:52
|B2
|Fear Of A Black Planet
|3:40
|B3
|Revolutionary Generation
|5:43
|B4
|Can't Do Nuttin' For Ya Man
|2:45
|B5
|Reggie Jax
|1:35
|B6
|Leave This Off Your Fu*kin Charts (Instrumental)
|2:32
|B7
|B Side Wins Again
|3:39
|B8
|War At 33 1/3
|2:13
|B9
|Final Count Of The Collision Between Us And The Damned (Instrumental)
|0:48
|B10
|Fight The Power
|4:42
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537998647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Fear Of A Black Planet
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Contract On The World Love Jam (Instrumental), Brothers Gonna Work It Out, 911 Is A Joke, Incident At 66.6 FM (Instrumental), Welcome To The Terrordome, Meet The G That Killed Me, Pollywanacraka, Anti-Nigger Machine, Burn Hollywood Burn, Power To The People, Who Stole The Soul?, Fear Of A Black Planet, Revolutionary Generation, Can't Do Nuttin' For Ya Man, Reggie Jax, Leave This Off Your Fu*kin Charts (Instrumental), B Side Wins Again, War At 33 1/3, Final Count Of The Collision Between Us And T
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
A-90
|A1
|Contract On The World Love Jam (Instrumental)
|1:44
|A2
|Brothers Gonna Work It Out
|5:05
|A3
|911 Is A Joke
|3:17
|A4
|Incident At 66.6 FM (Instrumental)
|1:37
|A5
|Welcome To The Terrordome
|5:24
|A6
|Meet The G That Killed Me
|0:44
|A7
|Pollywanacraka
|3:52
|A8
|Anti-Nigger Machine
|3:17
|A9
|Burn Hollywood Burn
|2:46
|A10
|Power To The People
|4:49
B-91
|B1
|Who Stole The Soul?
|3:52
|B2
|Fear Of A Black Planet
|3:40
|B3
|Revolutionary Generation
|5:43
|B4
|Can't Do Nuttin' For Ya Man
|2:45
|B5
|Reggie Jax
|1:35
|B6
|Leave This Off Your Fu*kin Charts (Instrumental)
|2:32
|B7
|B Side Wins Again
|3:39
|B8
|War At 33 1/3
|2:13
|B9
|Final Count Of The Collision Between Us And The Damned (Instrumental)
|0:48
|B10
|Fight The Power
|4:42
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Public Enemy - Fear Of A Black Planet (0602537998647) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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