Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402824
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка
Track List
- A1. Learning To Fly
- A2. Kings Highway
- A3. Into The Great Wide Open
- A4. Two Gunslingers
- A5. The Dark Of The Sun
- A6. All Or Nothin'
- B1. All The Wrong Reasons
- B2. Too Good To Be True
- B3. Out In The Cold
- B4. You And I Will Meet Again
- B5. Makin' Some Noise
- B6. Built To Last
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
- A1. Learning To Fly
- A2. Kings Highway
- A3. Into The Great Wide Open
- A4. Two Gunslingers
- A5. The Dark Of The Sun
- A6. All Or Nothin'
- B1. All The Wrong Reasons
- B2. Too Good To Be True
- B3. Out In The Cold
- B4. You And I Will Meet Again
- B5. Makin' Some Noise
- B6. Built To Last
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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