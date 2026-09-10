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Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка

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Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 1
Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 2
Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 3
Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 4
Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402824
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Коллекция Petty, Tom
filter_none Товар входит в коллекцию Petty, Tom

Коллекция Petty, Tom


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка

Track List

  • A1. Learning To Fly
  • A2. Kings Highway
  • A3. Into The Great Wide Open
  • A4. Two Gunslingers
  • A5. The Dark Of The Sun
  • A6. All Or Nothin'
  • B1. All The Wrong Reasons
  • B2. Too Good To Be True
  • B3. Out In The Cold
  • B4. You And I Will Meet Again
  • B5. Makin' Some Noise
  • B6. Built To Last

Отзывы о товаре Tom Petty - Into The Great Wide Open (0602547658647) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

  • A1. Learning To Fly
  • A2. Kings Highway
  • A3. Into The Great Wide Open
  • A4. Two Gunslingers
  • A5. The Dark Of The Sun
  • A6. All Or Nothin'
  • B1. All The Wrong Reasons
  • B2. Too Good To Be True
  • B3. Out In The Cold
  • B4. You And I Will Meet Again
  • B5. Makin' Some Noise
  • B6. Built To Last
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Отзывы


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