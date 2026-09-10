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OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard & Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard & Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка

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OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard &amp; Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка - фото 1
OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard &amp; Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joel J. Richard & Tyler Bates
Альбом (сингл)
John Wick: Chapter 2
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard &amp; Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard &amp; Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402752
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072122987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joel J. Richard & Tyler Bates
Альбом (сингл)
John Wick: Chapter 2
Жанр
House
Трек-лист
Ciscandra Nostalghia - Plastic Heart, Tyler Bates And Joel J. Richard - Shark Chevelle, Tyler Bates And Joel J. Richard - Man Of Focus, Tyler Bates And Joel J. Richard - Sumo Showdown, Tyler Bates And Joel J. Richard - Peace & Vodka, Tyler Bates And Joel J. Richard - Missing Helen, Tyler Bates And Joel J. Richard - Back In The Ground, Tyler Bates And Joel J. Richard - Santino, Tyler Bates And Joel J. Richard - Walk To Museum, Tyler Bates And Joel J. Richard - Guns & Turtlenecks, Tyler Bates And
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard & Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка

Track List

1Ciscandra Nostalghia – Plastic Heart2:50
2Tyler Bates, Joel J. Richard – Shark Chevelle1:18
3Tyler Bates, Joel J. Richard – Man Of Focus3:24
4Tyler Bates, Joel J. Richard – Sumo Showdown3:21
5Tyler Bates, Joel J. Richard – Peace & Vodka3:00
6Tyler Bates, Joel J. Richard – Missing Helen2:16
7Tyler Bates, Joel J. Richard – Back In The Ground2:23
8Tyler Bates, Joel J. Richard – Santino5:49
9Tyler Bates, Joel J. Richard – Walk To Museum1:04
10Tyler Bates, Joel J. Richard – Guns & Turtlenecks1:41
11Tyler Bates, Joel J. Richard – Wick In Rome2:29
12Tyler Bates, Joel J. Richard – Suits Maps And Guns5:05
13Ciscandra Nostalghia – Fool2:59
14Le Castle Vania – John Wick Mode3:07
15Tyler Bates, Joel J. Richard – Razor Bath5:30
16Tyler Bates, Joel J. Richard – Catacombs3:49
17Tyler Bates, Joel J. Richard – La Vendetta3:40
18Tyler Bates, Joel J. Richard – Fountain Foes2:07
19Tyler Bates, Joel J. Richard – Knives On A Train2:42
20Joel J. Richard – Presto Museum Battle2:54
21Tyler Bates, Joel J. Richard – Mirror Mayhem4:29
22Tyler Bates, Joel J. Richard – John Wick Reckoning3:02
23Jerry Cantrell – A Job To Do4:51

Отзывы о товаре OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard & Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072122987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joel J. Richard & Tyler Bates
Альбом (сингл)
John Wick: Chapter 2
Жанр
House
Трек-лист
Ciscandra Nostalghia - Plastic Heart, Tyler Bates And Joel J. Richard - Shark Chevelle, Tyler Bates And Joel J. Richard - Man Of Focus, Tyler Bates And Joel J. Richard - Sumo Showdown, Tyler Bates And Joel J. Richard - Peace & Vodka, Tyler Bates And Joel J. Richard - Missing Helen, Tyler Bates And Joel J. Richard - Back In The Ground, Tyler Bates And Joel J. Richard - Santino, Tyler Bates And Joel J. Richard - Walk To Museum, Tyler Bates And Joel J. Richard - Guns & Turtlenecks, Tyler Bates And
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

1Ciscandra Nostalghia – Plastic Heart2:50
2Tyler Bates, Joel J. Richard – Shark Chevelle1:18
3Tyler Bates, Joel J. Richard – Man Of Focus3:24
4Tyler Bates, Joel J. Richard – Sumo Showdown3:21
5Tyler Bates, Joel J. Richard – Peace & Vodka3:00
6Tyler Bates, Joel J. Richard – Missing Helen2:16
7Tyler Bates, Joel J. Richard – Back In The Ground2:23
8Tyler Bates, Joel J. Richard – Santino5:49
9Tyler Bates, Joel J. Richard – Walk To Museum1:04
10Tyler Bates, Joel J. Richard – Guns & Turtlenecks1:41
11Tyler Bates, Joel J. Richard – Wick In Rome2:29
12Tyler Bates, Joel J. Richard – Suits Maps And Guns5:05
13Ciscandra Nostalghia – Fool2:59
14Le Castle Vania – John Wick Mode3:07
15Tyler Bates, Joel J. Richard – Razor Bath5:30
16Tyler Bates, Joel J. Richard – Catacombs3:49
17Tyler Bates, Joel J. Richard – La Vendetta3:40
18Tyler Bates, Joel J. Richard – Fountain Foes2:07
19Tyler Bates, Joel J. Richard – Knives On A Train2:42
20Joel J. Richard – Presto Museum Battle2:54
21Tyler Bates, Joel J. Richard – Mirror Mayhem4:29
22Tyler Bates, Joel J. Richard – John Wick Reckoning3:02
23Jerry Cantrell – A Job To Do4:51
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