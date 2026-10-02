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OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка

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OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка
3 040 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087374495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), Five Stairsteps–O•O•H Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка

Track List

A1Blue Swede – Hooked On A Feeling2:52
A2Raspberries – Go All The Way3:21
A3Norman Greenbaum – Spirit In The Sky4:01
A4David Bowie – Moonage Daydream4:41
A5Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love4:35
A6The Jackson 5 – I Want You Back2:58
B110cc – I'm Not In Love6:03
B1Redbone – Come And Get Your Love3:26
B3The Runaways – Cherry Bomb2:17
B4Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)4:37
B5Five Stairsteps – O•O•H Child3:13
B6Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough2:29



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087374495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), Five Stairsteps–O•O•H Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Blue Swede – Hooked On A Feeling2:52
A2Raspberries – Go All The Way3:21
A3Norman Greenbaum – Spirit In The Sky4:01
A4David Bowie – Moonage Daydream4:41
A5Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love4:35
A6The Jackson 5 – I Want You Back2:58
B110cc – I'm Not In Love6:03
B1Redbone – Come And Get Your Love3:26
B3The Runaways – Cherry Bomb2:17
B4Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)4:37
B5Five Stairsteps – O•O•H Child3:13
B6Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough2:29


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка – стоимость товара 3040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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