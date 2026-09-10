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Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка

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Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 6
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 7
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 8
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 9
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 10
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
From The Muddy Banks Of The Wishkah
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 6
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 7
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 8
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 9
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 10
  • Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402679
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Коллекция Nirvana
filter_none Товар входит в коллекцию Nirvana

Коллекция Nirvana


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0720642510513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
From The Muddy Banks Of The Wishkah
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro, School, Drain you, Aneurysm, Smells like teen spirit, Been a son, Lithium, Sliver, Spank thru, Scentless apprentice, Heart-shaped box, Milk it, Negative creep, Polly, Breed, Tourette#s, Blew
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка

Track List

A1Intro0:52
A2School2:34
A3Drain You3:35
A4Aneurysm4:29
A5Smells Like Teen Spirit4:40
A6Been A Son2:07
B1Lithium4:07
B2Sliver1:56
B3Spank Thru3:07
B4Scentless Apprentice3:25
B5Heart-Shaped Box4:42
C1Milk It3:40
C2Negative Creep2:44
C3Polly2:27
C4Breed3:12
C5Tourette's1:55
C6Blew3:36

Отзывы о товаре Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah (0720642510513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0720642510513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
From The Muddy Banks Of The Wishkah
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro, School, Drain you, Aneurysm, Smells like teen spirit, Been a son, Lithium, Sliver, Spank thru, Scentless apprentice, Heart-shaped box, Milk it, Negative creep, Polly, Breed, Tourette#s, Blew
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Intro0:52
A2School2:34
A3Drain You3:35
A4Aneurysm4:29
A5Smells Like Teen Spirit4:40
A6Been A Son2:07
B1Lithium4:07
B2Sliver1:56
B3Spank Thru3:07
B4Scentless Apprentice3:25
B5Heart-Shaped Box4:42
C1Milk It3:40
C2Negative Creep2:44
C3Polly2:27
C4Breed3:12
C5Tourette's1:55
C6Blew3:36
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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