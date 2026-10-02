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The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка

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The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка - фото 1
The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка - фото 2
The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка - фото 1
  • The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка - фото 2
  • The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Moody Blues, The
filter_none Товар входит в коллекцию Moody Blues, The

Коллекция Moody Blues, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка

The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Moody Blues - On The Threshold Of A Dream (0602567226352) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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