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Norah Jones, Pick Me Up Off The Floor (0602508748868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Norah Jones, Pick Me Up Off The Floor (0602508748868) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Norah Jones, Pick Me Up Off The Floor (0602508748868)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Norah Jones, Pick Me Up Off The Floor (0602508748868) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones, Pick Me Up Off The Floor (0602508748868) виниловая пластинка

Track List

A1How I Weep4:42
A2Flame Twin3:21
A3Hurts To Be Alone3:26
A4Heartbroken, Day After4:12
A5Say No More4:58
A6This LIfe2:38
B1To Live4:29
B2I'm Alive4:17
B3Were You Watching?5:17
B4Stumble On My Way3:53
B5Heaven Above4:16

Отзывы о товаре Norah Jones, Pick Me Up Off The Floor (0602508748868) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1How I Weep4:42
A2Flame Twin3:21
A3Hurts To Be Alone3:26
A4Heartbroken, Day After4:12
A5Say No More4:58
A6This LIfe2:38
B1To Live4:29
B2I'm Alive4:17
B3Were You Watching?5:17
B4Stumble On My Way3:53
B5Heaven Above4:16
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Norah Jones, Pick Me Up Off The Floor (0602508748868) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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