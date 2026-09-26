PJ Harvey - To Bring You My Love (0602508964732) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
To Bring You My Love
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402194
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602508964732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
To Bring You My Love
Трек-лист
To Bring You My Love, Meet Ze Monsta, Working For The Man, Cmon Billy, Teclo, Long Snake Moan, Down By The Water, I Think Im A Mother, Send His Love To Me, The Dancer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара PJ Harvey - To Bring You My Love (0602508964732) виниловая пластинка
PJ Harvey - To Bring You My Love (0602508964732) виниловая пластинка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602508964732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
To Bring You My Love
Трек-лист
To Bring You My Love, Meet Ze Monsta, Working For The Man, Cmon Billy, Teclo, Long Snake Moan, Down By The Water, I Think Im A Mother, Send His Love To Me, The Dancer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
PJ Harvey - To Bring You My Love (0602508964732) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
PJ Harvey - To Bring You My Love (0602508964732) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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