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George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка George Harrison, Thirty Three &amp; 1/3 (0602557136395)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Harrison, George
filter_none Товар входит в коллекцию Harrison, George

Коллекция Harrison, George


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка

George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка

Отзывы о товаре George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка

21.10.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Этот альбом , стал одним из самых успешных в карьере Харрисона.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Переиздание седьмого студийного альбома Джорджа Харрисона " Thirty Three & 1/3", вышедшего в 1976 году .
Издание на 180-граммовом виниле . Специальный ремастеринг с оригинальных аналоговых мастер-лент. Оформление конверта полностью повторяет оригинал . Название альбома связано с возрастом Харрисона на момент создания альбома и скоростью вращения грампластинки . Красочное оформление и отличный звук на тихой массе .



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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.10.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Этот альбом , стал одним из самых успешных в карьере Харрисона.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Переиздание седьмого студийного альбома Джорджа Харрисона " Thirty Three & 1/3", вышедшего в 1976 году .
Издание на 180-граммовом виниле . Специальный ремастеринг с оригинальных аналоговых мастер-лент. Оформление конверта полностью повторяет оригинал . Название альбома связано с возрастом Харрисона на момент создания альбома и скоростью вращения грампластинки . Красочное оформление и отличный звук на тихой массе .


George Harrison, Thirty Three & 1/3 (0602557136395) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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