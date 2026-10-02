Описание товара Guns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) виниловая пластинка

Appetite for Destruction — дебютный альбом американской хард-рок-группы Guns N’ Roses, выпущенный компанией Geffen 21 июля 1987 года. По одним оценкам общий тираж пластинки составил 27 миллионов экземпляров, по другим 32 миллиона. Согласно Billboard 200, это самый успешный дебютный альбом в США по количеству проданных копий. В 1988 году в одном из интервью фронтмен группы Эксл Роуз отметил, что многие из песен, представленных на дебютном творении коллектива были написаны задолго до записи самого альбома во время выступлений по ночным клубам и пабам Лос-Анджелеса. Далее Эксл отметил, что представленные композиции — завершённый вариант многочисленных наработок и дописываний к уже исполнявшимся песням. Некоторые песни на альбоме отражают реакцию группы на распущенность лос-анджелесского рок-н-рольного общества. На музыку в «Welcome to the Jungle» Роуз написал тексты песни в Сиэтле в память об инциденте в Нью-Йорке[4]. Некоторые из песен повествуют о юношеских годах участников группы, а таких как композиция «Out ta Get Me», сосредотачивающаяся в своей тематике на постоянных неприятностях певца Эксла Роуза с законом в штате Индиана. Группа также посвящала различные композиции, такие как «Sweet Child o' Mine», «Think About You», «My Michelle», «You’re Crazy», «Rocket Queen» различным представительницам женского пола. Первоначально на обложке альбома был помещён рисунок Роберта Уильямса (Robert Williams), изображавший монстра с кинжалами вместо зубов, нападающего на робота, склонившегося над бесчувственной женщиной в разорванном платье и со спущенными трусами. Многочисленные жалобы от различных религиозных и общественных организаций вынудили многие магазины продавать диски завёрнутыми в коричневую бумагу или как-то иначе закрывать рисунок, или вообще отказаться от продажи альбома. В результате дизайн обложки был изменён — на него поместили рисунок татуировки, которую сделал себе Эксл. Она изображает головы участников группы в виде черепов, расположенные на фоне креста. Рисунок, который был на обложке первоначально, был впоследствии напечатан внутри вкладыша компакт-диска.