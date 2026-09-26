Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401874
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Green River
|2:32
|A2
|Commotion
|2:41
|A3
|Tombstone Shadow
|3:36
|A4
|Wrote A Song For Everyone
|4:55
|B1
|Bad Moon Rising
|2:18
|B2
|Lodi
|3:10
|B3
|Cross-Tie Walker
|3:17
|B4
|Sinister Purpose
|3:20
|B5
|The Night Time Is The Right Time
|3:07
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Green River
|2:32
|A2
|Commotion
|2:41
|A3
|Tombstone Shadow
|3:36
|A4
|Wrote A Song For Everyone
|4:55
|B1
|Bad Moon Rising
|2:18
|B2
|Lodi
|3:10
|B3
|Cross-Tie Walker
|3:17
|B4
|Sinister Purpose
|3:20
|B5
|The Night Time Is The Right Time
|3:07
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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