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Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 1
Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 2
Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 3
Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 1
  • Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 2
  • Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 3
  • Виниловая пластинка Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401874
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Коллекция Creedence Clearwater Revival
filter_none Товар входит в коллекцию Creedence Clearwater Revival

Коллекция Creedence Clearwater Revival


Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) виниловая пластинка

Track List

A1Green River2:32
A2Commotion2:41
A3Tombstone Shadow3:36
A4Wrote A Song For Everyone4:55
B1Bad Moon Rising2:18
B2Lodi3:10
B3Cross-Tie Walker3:17
B4Sinister Purpose3:20
B5The Night Time Is The Right Time3:07

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0888072048737) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Green River2:32
A2Commotion2:41
A3Tombstone Shadow3:36
A4Wrote A Song For Everyone4:55
B1Bad Moon Rising2:18
B2Lodi3:10
B3Cross-Tie Walker3:17
B4Sinister Purpose3:20
B5The Night Time Is The Right Time3:07
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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