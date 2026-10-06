Creedence Clearwater Revival, Bayou Country (Half Speed Master) (0888072048720) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 401869
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Creedence Clearwater Revival
-
Creedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025218000215) виниловая пластинка4 890
-
Creedence Clearwater Revival, Cosmo's Factory (Half Speed Master) (0888072048645) виниловая пластинка5 940
-
Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half Speed Master) (0888072048713) виниловая пластинка5 940
-
+2
Коллекция Creedence Clearwater Revival
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival, Bayou Country (Half Speed Master) ...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival, Cosmo's Factory (Half Speed Master...
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (Half...
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival, Green River (Half Speed Master) (0...
Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Creedence Clearwater Revival, Bayou Country (Half Speed Master) (0888072048720) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Born On The Bayou
|5:10
|A2
|Bootleg
|2:58
|A3
|Graveyard Train
|8:32
|B1
|Good Golly Miss Molly
|2:39
|B2
|Penthouse Pauper
|3:37
|B3
|Proud Mary
|3:07
|B4
|Keep On Chooglin'
|7:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитMetallica - Ride The Lightning (0602547885241) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитBeth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (0810020506037) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитBlack Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Born On The Bayou
|5:10
|A2
|Bootleg
|2:58
|A3
|Graveyard Train
|8:32
|B1
|Good Golly Miss Molly
|2:39
|B2
|Penthouse Pauper
|3:37
|B3
|Proud Mary
|3:07
|B4
|Keep On Chooglin'
|7:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Creedence Clearwater Revival, Bayou Country (Half Speed Master) (0888072048720) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival, Bayou Country (Half Speed Master) (0888072048720) виниловая пластинка