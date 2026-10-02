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Doug Clifford - Doug "Cosmo" Clifford (0888072053021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doug Clifford - Doug "Cosmo" Clifford (0888072053021) виниловая пластинка

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Doug Clifford - Doug &quot;Cosmo&quot; Clifford (0888072053021) виниловая пластинка - фото 1
Doug Clifford - Doug &quot;Cosmo&quot; Clifford (0888072053021) виниловая пластинка - фото 2
Doug Clifford - Doug &quot;Cosmo&quot; Clifford (0888072053021) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Doug Clifford - Doug &quot;Cosmo&quot; Clifford (0888072053021) виниловая пластинка - фото 1
  • Doug Clifford - Doug &quot;Cosmo&quot; Clifford (0888072053021) виниловая пластинка - фото 2
  • Doug Clifford - Doug &quot;Cosmo&quot; Clifford (0888072053021) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Doug Clifford - Doug "Cosmo" Clifford (0888072053021) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doug Clifford - Doug "Cosmo" Clifford (0888072053021) виниловая пластинка

Track List

A1Latin Music3:11
A2Regret It (For The Rest Of Your Life)2:23
A3Guitars, Drums & Girls2:07
A4I'm A Man2:25
A5She's About A Mover2:27
A6I Just Want To Cry2:48
A1Get Your Raise2:31
A2Daydream2:10
A3Take A Train2:06
A4Death Machine2:23
A5Swingin' In A Hammock2:52

Отзывы о товаре Doug Clifford - Doug "Cosmo" Clifford (0888072053021) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Latin Music3:11
A2Regret It (For The Rest Of Your Life)2:23
A3Guitars, Drums & Girls2:07
A4I'm A Man2:25
A5She's About A Mover2:27
A6I Just Want To Cry2:48
A1Get Your Raise2:31
A2Daydream2:10
A3Take A Train2:06
A4Death Machine2:23
A5Swingin' In A Hammock2:52
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doug Clifford - Doug "Cosmo" Clifford (0888072053021) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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