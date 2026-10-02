Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis Armstrong Meets Oscar Peterson
Жанр
Smooth jazz, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 401609
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5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602508687853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis Armstrong Meets Oscar Peterson
Жанр
Smooth jazz, Vocal jazz
Трек-лист
That Old Feeling, Lets Fall in Love, the Same, Blues in the Night (My Mama Done Tol Me), How Long Has This Been Going Onx, I Was Doing All Right, Whats x, Moon Song, Just One of Those Things, Theres No You, You Go To My Head, Sweet Lorraine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка
Track List
|A1
|That Old Feeling
|A2
|Let's Fall In Love
|A3
|I'll Never Be The Same
|A4
|Blues In The Night
|A5
|How Long Has This Been Going On
|A6
|I Was Doing All Right
|B1
|What's New
|B2
|Moon Song
|B3
|Just One Of Those Things
|B4
|There's No You
|B5
|You Go To My Head
|B6
|Sweet Lorraine
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602508687853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis Armstrong Meets Oscar Peterson
Жанр
Smooth jazz, Vocal jazz
Трек-лист
That Old Feeling, Lets Fall in Love, the Same, Blues in the Night (My Mama Done Tol Me), How Long Has This Been Going Onx, I Was Doing All Right, Whats x, Moon Song, Just One of Those Things, Theres No You, You Go To My Head, Sweet Lorraine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Track List
|A1
|That Old Feeling
|A2
|Let's Fall In Love
|A3
|I'll Never Be The Same
|A4
|Blues In The Night
|A5
|How Long Has This Been Going On
|A6
|I Was Doing All Right
|B1
|What's New
|B2
|Moon Song
|B3
|Just One Of Those Things
|B4
|There's No You
|B5
|You Go To My Head
|B6
|Sweet Lorraine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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