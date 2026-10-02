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Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка

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Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 1
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 2
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 3
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 4
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 5
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 6
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 7
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis Armstrong Meets Oscar Peterson
Жанр
Smooth jazz, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 1
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 2
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 3
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 4
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 5
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 6
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 7
  • Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602508687853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis Armstrong Meets Oscar Peterson
Жанр
Smooth jazz, Vocal jazz
Трек-лист
That Old Feeling, Lets Fall in Love, the Same, Blues in the Night (My Mama Done Tol Me), How Long Has This Been Going Onx, I Was Doing All Right, Whats x, Moon Song, Just One of Those Things, Theres No You, You Go To My Head, Sweet Lorraine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка

Track List

A1That Old Feeling
A2Let's Fall In Love
A3I'll Never Be The Same
A4Blues In The Night
A5How Long Has This Been Going On
A6I Was Doing All Right
B1What's New
B2Moon Song
B3Just One Of Those Things
B4There's No You
B5You Go To My Head
B6Sweet Lorraine

Отзывы о товаре Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602508687853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Louis Armstrong Meets Oscar Peterson
Жанр
Smooth jazz, Vocal jazz
Трек-лист
That Old Feeling, Lets Fall in Love, the Same, Blues in the Night (My Mama Done Tol Me), How Long Has This Been Going Onx, I Was Doing All Right, Whats x, Moon Song, Just One of Those Things, Theres No You, You Go To My Head, Sweet Lorraine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Описание

Track List

A1That Old Feeling
A2Let's Fall In Love
A3I'll Never Be The Same
A4Blues In The Night
A5How Long Has This Been Going On
A6I Was Doing All Right
B1What's New
B2Moon Song
B3Just One Of Those Things
B4There's No You
B5You Go To My Head
B6Sweet Lorraine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Armstrong Louis - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (Ac (0602508687853) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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