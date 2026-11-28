Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 256Gb (SDSDUNR-256G-GN6IN)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 256Gb (SDSDUNR-256G-GN6IN)
Карта памяти SanDisk SDXC 256 Гб [SDSDUNR-256G-GN6IN] поставляется в герметичной упаковке, упрощающей транспортировку маленького предмета. Изделие типа SDXC вмещает 256 Гб, чего достаточно для использования в личных или рабочих целях. На такой карте удобно хранить документы, фотографии или любимые фильмы, музыку для плеера. Устройство SanDisk SDXC 256 Гб [SDSDUNR-256G-GN6IN] относится к классу UHS-I (U1), действуя со скоростью чтения (100 Мбайт/сек) и записи (80 Мбайт/сек). При работе напряжение питания составляет 5 В. Главной особенностью данной модели является наличие водонепроницаемого корпуса.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Карта памяти SanDisk SDXC 256 Гб [SDSDUNR-256G-GN6IN] поставляется в герметичной упаковке, упрощающей транспортировку маленького предмета. Изделие типа SDXC вмещает 256 Гб, чего достаточно для использования в личных или рабочих целях. На такой карте удобно хранить документы, фотографии или любимые фильмы, музыку для плеера. Устройство SanDisk SDXC 256 Гб [SDSDUNR-256G-GN6IN] относится к классу UHS-I (U1), действуя со скоростью чтения (100 Мбайт/сек) и записи (80 Мбайт/сек). При работе напряжение питания составляет 5 В. Главной особенностью данной модели является наличие водонепроницаемого корпуса.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk SDXC Ultra Class10 256Gb (SDSDUNR-256G-GN6IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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