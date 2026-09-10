Собака на Д/У(свет,звук) в коробке радиус действия до 10 метров,танцует,лает по команде K10
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%2 990 руб. 7 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399480
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Интерактивные игрушки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х26
Вес, кг.
1.5
Описание товара Собака на Д/У(свет,звук) в коробке радиус действия до 10 метров,танцует,лает по команде K10
Игрушка работает от пульта дистанционного управления, предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики.
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Игрушка работает от пульта дистанционного управления, предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики.
Собака на Д/У(свет,звук) в коробке радиус действия до 10 метров,танцует,лает по команде K10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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