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Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747

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Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 540 руб.  3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399442
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Интерактивные игрушки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х15
Вес, кг.
1.41

Описание товара Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747

Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Со световыми и звуковыми эффектами.

Отзывы о товаре Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Интерактивные игрушки
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Со световыми и звуковыми эффектами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот на д/у (свет,звук,движение) в коробке танцует,стреляет ZYA-A2747 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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