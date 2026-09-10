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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, резина, пластик
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
3 690 руб.
8 687
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399283
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модель радиоуправляемая полностью собранная 1:20 бетономешалка MercedezBenz Actros, пульт дистанционного управления, аккумулятор: NiCd 48V 300 mAhx2, зарядное устройствоx2, инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х40х30
Вес, кг.
2.75
Описание товара Спецтехника трейлер на РУ (свет,звук) в коробке отсоединение прицепа,задний подъемный механизм E562-003
Радиоуправляемый автовоз Mercedez-Benz Actros 1:20 2.4G - E562-003 - это лицензионная копия автовоза фирмы Mercedez-Benz от компании Double Eagle. Настало время играть в самую реалистичную стройку. Чтобы вся техника управлялась с пульта, чтобы все механизмы работали автономно, чтобы юный главный инженер был полностью уверен в успехе предприятия., Корпус модели полностью повторяет оригинальную машину: яркий жёлтый кузов и большие колёса. Кузов выполняет свою реальную функцию — платформа для заезда автомобилей опускается и поднимается. А ещё машинка издаёт реалистичные звуки работающего двигателя. Длина модели составляет 36 см., Главным преимуществом такой машинки является полноценное радиоуправление. Подобное решение будет полезно для самых маленьких, так как оно понятно на интуитивном уровне. Пульт большой и жёлтый, поэтому его сложно потерять или перепутать с другим пультом ДУ. Непосредственно на пульте имеется контроллер работы кузова. После нажатия кнопки он поднимается и опускается. Машинка быстро набирает максимальную скорость и весьма уверенно ведёт себя не только на полу дома, но и на настоящей стройке во дворе., Работает автовоз от аккумулятора Ni-Cd 4.8V 300 mAh. Прицеп работает от отдельного аккумулятора Ni-Cd 4.8V 300 mAh. В пульт ДУ требуется 2 батарейки. С таким набором можно легко организовать самую сложную стройку. Самосвал Mercedez-Benz Actros моментально станет главным инструментом юного главного инженера.
модель радиоуправляемая полностью собранная 1:20 бетономешалка MercedezBenz Actros, пульт дистанционного управления, аккумулятор: NiCd 48V 300 mAhx2, зарядное устройствоx2, инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый автовоз Mercedez-Benz Actros 1:20 2.4G - E562-003 - это лицензионная копия автовоза фирмы Mercedez-Benz от компании Double Eagle. Настало время играть в самую реалистичную стройку. Чтобы вся техника управлялась с пульта, чтобы все механизмы работали автономно, чтобы юный главный инженер был полностью уверен в успехе предприятия., Корпус модели полностью повторяет оригинальную машину: яркий жёлтый кузов и большие колёса. Кузов выполняет свою реальную функцию — платформа для заезда автомобилей опускается и поднимается. А ещё машинка издаёт реалистичные звуки работающего двигателя. Длина модели составляет 36 см., Главным преимуществом такой машинки является полноценное радиоуправление. Подобное решение будет полезно для самых маленьких, так как оно понятно на интуитивном уровне. Пульт большой и жёлтый, поэтому его сложно потерять или перепутать с другим пультом ДУ. Непосредственно на пульте имеется контроллер работы кузова. После нажатия кнопки он поднимается и опускается. Машинка быстро набирает максимальную скорость и весьма уверенно ведёт себя не только на полу дома, но и на настоящей стройке во дворе., Работает автовоз от аккумулятора Ni-Cd 4.8V 300 mAh. Прицеп работает от отдельного аккумулятора Ni-Cd 4.8V 300 mAh. В пульт ДУ требуется 2 батарейки. С таким набором можно легко организовать самую сложную стройку. Самосвал Mercedez-Benz Actros моментально станет главным инструментом юного главного инженера.
Спецтехника трейлер на РУ (свет,звук) в коробке отсоединение прицепа,задний подъемный механизм E562-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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