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Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D

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Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
670 руб.  1 309 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399181
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
28х21х21
Вес, г.
583

Описание товара Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D

Машинка оснащена инерционным механизмом, благодаря которому может ездить по ровной поверхности. Для запуска необходимо слегка оттянуть машину на себя и отпустить.

Отзывы о товаре Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Машинка оснащена инерционным механизмом, благодаря которому может ездить по ровной поверхности. Для запуска необходимо слегка оттянуть машину на себя и отпустить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полицейская машина CITY DEFENDERS в коробке инерционная;черная/синяя 6143D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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