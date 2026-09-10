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Трактор-погрузик "Фермер-техник" с прицепом (в сетке) 8817 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трактор-погрузик "Фермер-техник" с прицепом (в сетке) 8817

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Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 1
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 2
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 3
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 4
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 5
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 6
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 7
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 8
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 9
Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 1
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 2
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 3
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 4
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 5
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 6
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 7
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 8
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 9
  • Трактор-погрузик &quot;Фермер-техник&quot; с прицепом (в сетке) 8817 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399047
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х15х15
Вес, г.
917

Описание товара Трактор-погрузик "Фермер-техник" с прицепом (в сетке) 8817

Трактор-погрузчик с прицепом из серии «Фермер-техник» - многофункциональная игрушка. Ковш трактора и борта прицепа подвижны, что добавляет реалистичности и удобства во время игры дома и на свежем воздухе. Прицеп можно отсоединить, что позволит использовать только кабину с ковшом. Колеса трактора имеют резиновые покрышки, которые повышают проходимость игрушки на любой поверхности. Игрушка продается в сеточке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Трактор-погрузик "Фермер-техник" с прицепом (в сетке) 8817




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Трактор-погрузчик с прицепом из серии «Фермер-техник» - многофункциональная игрушка. Ковш трактора и борта прицепа подвижны, что добавляет реалистичности и удобства во время игры дома и на свежем воздухе. Прицеп можно отсоединить, что позволит использовать только кабину с ковшом. Колеса трактора имеют резиновые покрышки, которые повышают проходимость игрушки на любой поверхности. Игрушка продается в сеточке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трактор-погрузик "Фермер-техник" с прицепом (в сетке) 8817 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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