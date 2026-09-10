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Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486

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Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 1
Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 2
Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 3
Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 4
Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 5
Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
  • Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 1
  • Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 2
  • Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 3
  • Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 4
  • Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 5
  • Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
480 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398728
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Комплектация
пистолет, 6 патронов, упаковка
Материал
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
472

Описание товара Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486

Яркий бластер стреляет мягкими пулями. Благодаря мягкому материалу, пули стреляют безболезненно, и оружие абсолютно безопасно для ребенка. Удобный способ перезарядки позволит быстро вставлять патроны, не отвлекая ребенка от захватывающей игры. С таким боевым оружием игры мальчиков в войнушки станут более увлекательными и реалистичными.

Отзывы о товаре Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Комплектация
пистолет, 6 патронов, упаковка
Материал
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий бластер стреляет мягкими пулями. Благодаря мягкому материалу, пули стреляют безболезненно, и оружие абсолютно безопасно для ребенка. Удобный способ перезарядки позволит быстро вставлять патроны, не отвлекая ребенка от захватывающей игры. С таким боевым оружием игры мальчиков в войнушки станут более увлекательными и реалистичными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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