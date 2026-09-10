Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%480 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398728
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Комплектация
пистолет, 6 патронов, упаковка
Материал
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
472
Описание товара Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486
Яркий бластер стреляет мягкими пулями. Благодаря мягкому материалу, пули стреляют безболезненно, и оружие абсолютно безопасно для ребенка. Удобный способ перезарядки позволит быстро вставлять патроны, не отвлекая ребенка от захватывающей игры. С таким боевым оружием игры мальчиков в войнушки станут более увлекательными и реалистичными.
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Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Комплектация
пистолет, 6 патронов, упаковка
Материал
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Яркий бластер стреляет мягкими пулями. Благодаря мягкому материалу, пули стреляют безболезненно, и оружие абсолютно безопасно для ребенка. Удобный способ перезарядки позволит быстро вставлять патроны, не отвлекая ребенка от захватывающей игры. С таким боевым оружием игры мальчиков в войнушки станут более увлекательными и реалистичными.
Бластер Speed Flight с мягкими пулями (6шт) в коробке с отделением под хранение 2 пуль,расстояние выстрела до 14м FJ486 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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