Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%930 руб. 1 632 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398718
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х21х12
Вес, г.
810
Описание товара Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А
Замечательный игровой набор для сюжетно-ролевых игр в больницу и доктора. С этим набором ребенок сможет почувствовать себя настоящим врачем, игра станет интересной и увлекательной.
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Замечательный игровой набор для сюжетно-ролевых игр в больницу и доктора. С этим набором ребенок сможет почувствовать себя настоящим врачем, игра станет интересной и увлекательной.
Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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