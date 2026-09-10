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Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А

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Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
930 руб.  1 632 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398718
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Размеры в упаковке, см
26х21х12
Вес, г.
810

Описание товара Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А

Замечательный игровой набор для сюжетно-ролевых игр в больницу и доктора. С этим набором ребенок сможет почувствовать себя настоящим врачем, игра станет интересной и увлекательной.

Отзывы о товаре Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Описание
Замечательный игровой набор для сюжетно-ролевых игр в больницу и доктора. С этим набором ребенок сможет почувствовать себя настоящим врачем, игра станет интересной и увлекательной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Доктора в пластмассовом рюкзаке (рюкзак-стол,8 инструментов,аксессуары) 678-302А - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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